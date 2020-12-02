Врач рассказал об особенностях течения COVID-19 у пациентов в реанимации

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Заведующий Центром анестезиологии и реаниматологии Валерий Субботин рассказал, имеет ли какое-то влияние время суток на состояние пациентов с тяжёлой формой COVID-19.
Врач рассказал об особенностях течения COVID-19 у пациентов в реанимации
  • РИА Новости

Валерий Субботин заявил в эфире радио Sputnik, что тяжесть течения коронавирусной инфекции у пациентов в реанимации не связана с каким-то временным периодом.

«Если мы говорим о пациентах с сопутствующей значимой патологией, например, с хронической обструктивной болезнью лёгких или с избыточной массой тела, то у них к определённому времени при углублении сна действительно могут возникать различные физиологические изменения, вплоть до остановки дыхания», — сказал реаниматолог.

Врачи всегда быстро диагностируют подобные патологии и учитывают их при лечении.

«Когда пациент находится под мониторным контролем адекватным и достаточным для его состояния, все эти вещи видны на мониторах. Мониторы сигнализируют врачам. Клиники хорошо оснащены, в них есть всё, что необходимо по стандартам мониторинга. Обычные мониторные системы достаточно хорошо отслеживают состояние человека», — отметил врач.

Ранее оториноларинголог, врач первой категории Владимир Зайцев в беседе с Newinform рассказал об отличиях COVID-19 от простуды.

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