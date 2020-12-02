Назначен новый глава Минздрава Хабаровского края

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв назначил Юрия Бойченко на пост главы регионального Минздрава.

«Сегодня министром здравоохранения Хабаровского края будет назначен Юрий Бойченко. Его кандидатуру рекомендовало экспертное сообщество, и эта рекомендация была мною учтена при принятии решения», — написал он в Telegram-канале.

Предыдущий глава хабаровского Минздрава Александр Витько был уволен в августе по итогам проверки поликлиники в посёлке имени Горького.

В октябре Дегтярёв поручил организовать публичный конкурс на должность министра здравоохранения края.