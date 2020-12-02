Назначен новый глава Минздрава Хабаровского края

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Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв назначил Юрия Бойченко на пост главы регионального Минздрава.
Назначен новый глава Минздрава Хабаровского края
  • © Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края/Руслан Торубаров

«Сегодня министром здравоохранения Хабаровского края будет назначен Юрий Бойченко. Его кандидатуру рекомендовало экспертное сообщество, и эта рекомендация была мною учтена при принятии решения», — написал он в Telegram-канале.

Предыдущий глава хабаровского Минздрава Александр Витько был уволен в августе по итогам проверки поликлиники в посёлке имени Горького.

В октябре Дегтярёв поручил организовать публичный конкурс на должность министра здравоохранения края.

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