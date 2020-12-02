Назначен новый глава Минздрава Хабаровского края
- © Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края/Руслан Торубаров
«Сегодня министром здравоохранения Хабаровского края будет назначен Юрий Бойченко. Его кандидатуру рекомендовало экспертное сообщество, и эта рекомендация была мною учтена при принятии решения», — написал он в Telegram-канале.
Предыдущий глава хабаровского Минздрава Александр Витько был уволен в августе по итогам проверки поликлиники в посёлке имени Горького.
В октябре Дегтярёв поручил организовать публичный конкурс на должность министра здравоохранения края.