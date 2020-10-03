В Хабаровском крае организуют конкурс на должность главы Минздрава

Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярёв поручил организовать публичный конкурс на должность министра здравоохранения.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Дегтярёва.

«Поручил Евгению Никонову организовать публичный конкурс на должность министра (здравоохранения). У нас много управленцев в медицине, которые могли бы занять этот пост. Сам Евгений Никонов после назначения нового главы Минздрава продолжит работу в качестве зампреда по социальным вопросам», — написал он в Telegram.

27 сентября сообщалось, что вице-мэр Хабаровска Ирина Шапиро, у которой была подтверждена коронавирусная инфекция, скончалась.