В Хабаровском крае организуют конкурс на должность главы Минздрава
- © Администрация Хабаровского края
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Дегтярёва.
«Поручил Евгению Никонову организовать публичный конкурс на должность министра (здравоохранения). У нас много управленцев в медицине, которые могли бы занять этот пост. Сам Евгений Никонов после назначения нового главы Минздрава продолжит работу в качестве зампреда по социальным вопросам», — написал он в Telegram.
27 сентября сообщалось, что вице-мэр Хабаровска Ирина Шапиро, у которой была подтверждена коронавирусная инфекция, скончалась.