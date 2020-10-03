В Хабаровском крае организуют конкурс на должность главы Минздрава

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Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярёв поручил организовать публичный конкурс на должность министра здравоохранения.
В Хабаровском крае организуют конкурс на должность главы Минздрава
  • © Администрация Хабаровского края

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Дегтярёва.

«Поручил Евгению Никонову организовать публичный конкурс на должность министра (здравоохранения). У нас много управленцев в медицине, которые могли бы занять этот пост. Сам Евгений Никонов после назначения нового главы Минздрава продолжит работу в качестве зампреда по социальным вопросам», — написал он в Telegram.

27 сентября сообщалось, что вице-мэр Хабаровска Ирина Шапиро, у которой была подтверждена коронавирусная инфекция, скончалась.

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