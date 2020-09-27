Болевшая коронавирусом вице-мэр Хабаровска умерла

Вице-мэр Хабаровска Ирина Шапиро, у которой была подтверждена коронавирусная инфекция, скончалась.

АГН «Москва»

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«Сегодня на 61-м году жизни скоропостижно скончалась вице-мэр города Хабаровска Ирина Анатольевна Шапиро. Врачи десятой городской больницы до последнего момента делали всё возможное, но болезнь оказалась сильнее», — приводит Интерфакс сообщение краевого Минздрава. Отмечается, что Шапиро скончалась вследствие хронических заболеваний при лабораторно подтверждённом коронавирусе. Ранее сообщалось о смерти заболевшего COVID-19 вице-премьера Узбекистана.