Болевшая коронавирусом вице-мэр Хабаровска умерла
- АГН «Москва»
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«Сегодня на 61-м году жизни скоропостижно скончалась вице-мэр города Хабаровска Ирина Анатольевна Шапиро. Врачи десятой городской больницы до последнего момента делали всё возможное, но болезнь оказалась сильнее», — приводит Интерфакс сообщение краевого Минздрава.
Отмечается, что Шапиро скончалась вследствие хронических заболеваний при лабораторно подтверждённом коронавирусе.
Ранее сообщалось о смерти заболевшего COVID-19 вице-премьера Узбекистана.