Умер заболевший COVID-19 вице-премьер Узбекистана

Заместитель главы правительства Узбекистана по вопросам развития аграрной и продовольственных сфер Уктам Барноев скончался от последствий заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

«Заместитель премьер-министра Узбекистана по вопросам развития аграрной и продовольственных сфер Уктам Барноев скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией», — приводит Интерфакс сообщение правительства республики.

Отмечается, что Барноев проходил лечение в частной клинике в Ташкенте, затем был перевезён в Германию.

Барноев родился в 1964 году. В феврале 2020-го он был назначен вице-премьером по вопросам развития аграрной и продовольственных сфер.

Ранее сообщалось, что число выявленных случаев COVID-19 в Узбекистане превысило 50 тыс.