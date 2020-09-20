Умер заболевший COVID-19 вице-премьер Узбекистана

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Заместитель главы правительства Узбекистана по вопросам развития аграрной и продовольственных сфер Уктам Барноев скончался от последствий заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
Умер заболевший COVID-19 вице-премьер Узбекистана
  • © Пресс-служба хокимията Сурхандарьинской области

«Заместитель премьер-министра Узбекистана по вопросам развития аграрной и продовольственных сфер Уктам Барноев скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией», — приводит Интерфакс сообщение правительства республики.

Отмечается, что Барноев проходил лечение в частной клинике в Ташкенте, затем был перевезён в Германию.

Барноев родился в 1964 году. В феврале 2020-го он был назначен вице-премьером по вопросам развития аграрной и продовольственных сфер.

Ранее сообщалось, что число выявленных случаев COVID-19 в Узбекистане превысило 50 тыс.

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