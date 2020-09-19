Число выявленных случаев COVID-19 в Узбекистане превысило 50 тысяч

Число выявленных инфицированных COVID-19 в Узбекистане за минувшие сутки увеличилось на 640 и достигло 50 634.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав республики.

За минувшие сутки также было зафиксировано шесть случаев смерти пациентов с COVID-19, общее число скончавшихся от коронавируса в стране составило 423.

По данным Минздрава, общее число выздоровевших от коронавируса в Узбекистане возросло до 46 645.

Ранее сообщалось, что группа московских врачей прибыла в столицу Узбекистана для оказания помощи местным медикам в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.