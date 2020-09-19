Число выявленных случаев COVID-19 в Узбекистане превысило 50 тысяч
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав республики.
За минувшие сутки также было зафиксировано шесть случаев смерти пациентов с COVID-19, общее число скончавшихся от коронавируса в стране составило 423.
По данным Минздрава, общее число выздоровевших от коронавируса в Узбекистане возросло до 46 645.
Ранее сообщалось, что группа московских врачей прибыла в столицу Узбекистана для оказания помощи местным медикам в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.