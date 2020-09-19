Число выявленных случаев COVID-19 в Узбекистане превысило 50 тысяч

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Число выявленных инфицированных COVID-19 в Узбекистане за минувшие сутки увеличилось на 640 и достигло 50 634.
Число выявленных случаев COVID-19 в Узбекистане превысило 50 тысяч
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав республики.

За минувшие сутки также было зафиксировано шесть случаев смерти пациентов с COVID-19, общее число скончавшихся от коронавируса в стране составило 423.

По данным Минздрава, общее число выздоровевших от коронавируса в Узбекистане возросло до 46 645. 

Ранее сообщалось, что группа московских врачей прибыла в столицу Узбекистана для оказания помощи местным медикам в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.

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