Дегтярёв отправил в отставку главу Минздрава Хабаровского края
- © khabkrai.ru / khabkrai.ru
«От своей должности освобождён министр здравоохранения края Александр Витько. На пост министра будет назначен заместитель председателя правительства края по социальным вопросам Евгений Никонов», — сообщает краевое правительство.
Там отметили, что поводом для такого решения стала «неудовлетворительная работа по развитию здравоохранения в регионе».
В ходе внезапной проверки в поликлинике №8 посёлка имени Горького был выявлен ряд нарушений, в частности отсутствие термометрии на входе, большие очереди за анализами и справками, а также неуважительное отношение персонала.
4 августа Дегтярёв сообщил о назначении Никонова на должность зампреда по социальным вопросам в правительстве Хабаровского края.