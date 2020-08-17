Дегтярёв отправил в отставку главу Минздрава Хабаровского края

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Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв уволил главу регионального Минздрава Александра Витько по итогам проверки поликлиники в посёлке имени Горького.
Дегтярёв отправил в отставку главу Минздрава Хабаровского края
  • © khabkrai.ru / khabkrai.ru

«От своей должности освобождён министр здравоохранения края Александр Витько. На пост министра будет назначен заместитель председателя правительства края по социальным вопросам Евгений Никонов», — сообщает краевое правительство.

Там отметили, что поводом для такого решения стала «неудовлетворительная работа по развитию здравоохранения в регионе».

В ходе внезапной проверки в поликлинике №8 посёлка имени Горького был выявлен ряд нарушений, в частности отсутствие термометрии на входе, большие очереди за анализами и справками, а также неуважительное отношение персонала.

4 августа Дегтярёв сообщил о назначении Никонова на должность зампреда по социальным вопросам в правительстве Хабаровского края.

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