Дегтярёв отправил в отставку главу Минздрава Хабаровского края

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв уволил главу регионального Минздрава Александра Витько по итогам проверки поликлиники в посёлке имени Горького.

«От своей должности освобождён министр здравоохранения края Александр Витько. На пост министра будет назначен заместитель председателя правительства края по социальным вопросам Евгений Никонов», — сообщает краевое правительство.

Там отметили, что поводом для такого решения стала «неудовлетворительная работа по развитию здравоохранения в регионе».

В ходе внезапной проверки в поликлинике №8 посёлка имени Горького был выявлен ряд нарушений, в частности отсутствие термометрии на входе, большие очереди за анализами и справками, а также неуважительное отношение персонала.

4 августа Дегтярёв сообщил о назначении Никонова на должность зампреда по социальным вопросам в правительстве Хабаровского края.