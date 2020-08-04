Дегтярёв заявил о назначении нового зампреда хабаровского правительства

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв сообщил, что Евгений Никонов займёт в краевом правительстве должность зампреда по социальным вопросам.

«На краевом штабе по коронавирусу представил сегодня Евгения Леонидовича Никонова. Он займёт должность заместителя председателя правительства края по социальным вопросам. В ближайшее время я подпишу соответствующее распоряжение», — сообщил Дегтярёв в Instagram.

Как отмечает РИА Новости, должность зампреда по социальным вопросам с июля 2019 года занимает Юрий Минаев. Официальной информации о его увольнении не публиковалось.

В конце июля временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв рассказал о перестановках в правительстве региона. По его словам, из администрации ушёл первый заместитель председателя правительства Владимир Хлапов. Также Дегтярёв добавил, что ждёт по почте от зампреда правительства края Юрия Золочевского заявление об уходе, которое также будет подписано.