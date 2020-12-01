Эксперт прокомментировала ситуацию с ВИЧ

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Директор фонда «Фокус-Медиа», член совета по вопросам попечительства в социальной сфере при правительстве России Евгения Алексеева прокомментировала ситуацию с ВИЧ.
Эксперт прокомментировала ситуацию с ВИЧ
  • © Павел Лисицын
  • РИА Новости

Об этом сообщает Nation News.

«Я считаю, что нельзя принудительно заставлять людей лечиться от ВИЧ, как это сейчас делают с туберкулёзом. Лучше замотивировать человека, работать с ним в тандеме, потому что когда мы заставляем, человек уклоняется всеми способами», — заявила она во время онлайн-конференции, организованной медиагруппой «Патриот».

По её словам, ВИЧ — это болезнь, и к людям нужно относиться как к больным, а не как к преступникам.

Ранее, как сообщал телеканал «360», в Московской области с 2017 года заболеваемость ВИЧ-инфекцией сократилась на 17%.

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