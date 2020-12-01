В Подмосковье сообщили о снижении заболеваемости ВИЧ-инфекцией

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В Московской области с 2017 года заболеваемость ВИЧ-инфекцией сократилась на 17%.
В Подмосковье сообщили о снижении заболеваемости ВИЧ-инфекцией
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

В настоящее время в Московской области проживают почти 42 тыс. человек с ВИЧ-инфекцией. Главный врач Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Московской области, кандидат медицинских наук Александр Пронин рассказал о ситуации с этим заболеванием в регионе.

«Мы призываем жителей Московской области помнить о ВИЧ-инфекции, не забывать о простых правилах профилактики, соблюдать правила безопасного в отношении ВИЧ-инфекции поведения и регулярно, не реже одного раза в год, сдавать анализ на ВИЧ. От этого зависит не только ваше здоровье, но и здоровье ваших близких», — отметил Пронин.

Он подчеркнул, что с 2017 года заболеваемость ВИЧ-инфекцией в Подмосковье сократилась на 17%. Несмотря на это, в регионе ежегодно ставят такой диагноз порядка 3,5 тыс. человек.

Ранее сайт RIA56 сообщал, что во вторник, 1 декабря, в Оренбурге пройдёт бесплатное тестирование на ВИЧ-инфекцию.

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