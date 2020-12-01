Дочь Скрипаля вышла на связь с родственниками

Дочь Сергея Скрипаля Юлия впервые за долгое время позвонила родственникам. Об этом сообщила племянница бывшего сотрудника ГРУ Виктория Скрипаль.

«В воскресенье неделю назад позвонила Юля. Сказала, что звонит поинтересоваться здоровьем бабушки, отец волнуется за неё. Мы рассказали. Как человек может себя чувствовать в 93 года? Когда рассказали бабушке о звонке, она плакала от радости», — приводит РИА Новости её слова.

Племянница передала слова Юлии, что у Сергея «стома до сих пор стоит», он «чувствует себя в целом нормально».

«Живут они раздельно, на территории Великобритании, никуда их не переводили», — добавила родственница.

В июне газета The Sunday Times со ссылкой на источник в британском правительстве сообщила, что Сергей и Юлия Скрипаль переехали в Новую Зеландию, где живут под новыми именами.