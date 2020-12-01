Дочь Скрипаля вышла на связь с родственниками

Короткая ссылка
Дочь Сергея Скрипаля Юлия впервые за долгое время позвонила родственникам. Об этом сообщила племянница бывшего сотрудника ГРУ Виктория Скрипаль.
Дочь Скрипаля вышла на связь с родственниками
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«В воскресенье неделю назад позвонила Юля. Сказала, что звонит поинтересоваться здоровьем бабушки, отец волнуется за неё. Мы рассказали. Как человек может себя чувствовать в 93 года? Когда рассказали бабушке о звонке, она плакала от радости», — приводит РИА Новости её слова.

Племянница передала слова Юлии, что у Сергея «стома до сих пор стоит», он «чувствует себя в целом нормально».

«Живут они раздельно, на территории Великобритании, никуда их не переводили», — добавила родственница.

В июне газета The Sunday Times со ссылкой на источник в британском правительстве сообщила, что Сергей и Юлия Скрипаль переехали в Новую Зеландию, где живут под новыми именами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить