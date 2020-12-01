Дочь Скрипаля вышла на связь с родственниками
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- РИА Новости
«В воскресенье неделю назад позвонила Юля. Сказала, что звонит поинтересоваться здоровьем бабушки, отец волнуется за неё. Мы рассказали. Как человек может себя чувствовать в 93 года? Когда рассказали бабушке о звонке, она плакала от радости», — приводит РИА Новости её слова.
Племянница передала слова Юлии, что у Сергея «стома до сих пор стоит», он «чувствует себя в целом нормально».
«Живут они раздельно, на территории Великобритании, никуда их не переводили», — добавила родственница.
В июне газета The Sunday Times со ссылкой на источник в британском правительстве сообщила, что Сергей и Юлия Скрипаль переехали в Новую Зеландию, где живут под новыми именами.