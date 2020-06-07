Племянница Скрипаля оценила сообщения о его переезде в Новую Зеландию

Племянница бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль заявила, что ничего не знает о переезде своего дяди и его дочери Юлии в Новую Зеландию, о чём ранее сообщили СМИ.

«Я ничего об этом не знаю. Но и не верю в это», — приводит её слова РИА Новости.

При этом она считает, что Сергей и Юлия Скрипаль находятся по-прежнему в военном технопарке Портон-Даун рядом с британским городом Солсбери.

«Британскому правительству так содержать их дешевле, чем в Новой Зеландии, а у них нет столько денег, чтобы содержать себя там самостоятельно», — заявила Виктория Скрипаль.

По её мнению, информация в СМИ о переезде Скрипалей является «просто отвлекающим манёвром».

Ранее газета The Sunday Times со ссылкой на источник в британском правительстве сообщила, что Сергей Скрипаль и его дочь Юлия переехали в Новую Зеландию, где живут под новыми именами.