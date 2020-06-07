The Sunday Times узнала о переезде Скрипалей в Новую Зеландию

Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия переехали в Новую Зеландию, где живут под новыми именами.

Об этом сообщила газета The Sunday Times со ссылкой на источник в британском правительстве.

Он рассказал, что для Скрипалей придумали новые биографии и оформили им соответствующие документы.

Также утверждается, что Скрипалям предоставили помощь, чтобы они могли «начать новую жизнь».

5 марта 2018 года стало известно, что в британском Солсбери мужчина и женщина отравились «неизвестным веществом», после чего были госпитализированы в критическом состоянии.

Пострадавшими оказались экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь.

В августе 2019 года посольство России направило в МИД Великобритании очередную ноту с требованием отреагировать на запросы о ходе расследования дела об отравлении Скрипалей. В посольстве призывали Лондон ответить на главные вопросы: каковы судьба и состояние здоровья Сергея и Юлии Скрипаль.