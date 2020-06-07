The Sunday Times узнала о переезде Скрипалей в Новую Зеландию
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- РИА Новости
Об этом сообщила газета The Sunday Times со ссылкой на источник в британском правительстве.
Он рассказал, что для Скрипалей придумали новые биографии и оформили им соответствующие документы.
Также утверждается, что Скрипалям предоставили помощь, чтобы они могли «начать новую жизнь».
5 марта 2018 года стало известно, что в британском Солсбери мужчина и женщина отравились «неизвестным веществом», после чего были госпитализированы в критическом состоянии.
Пострадавшими оказались экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь.
В августе 2019 года посольство России направило в МИД Великобритании очередную ноту с требованием отреагировать на запросы о ходе расследования дела об отравлении Скрипалей. В посольстве призывали Лондон ответить на главные вопросы: каковы судьба и состояние здоровья Сергея и Юлии Скрипаль.