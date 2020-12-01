Врач прокомментировал ситуацию с пандемией коронавируса в России

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Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок дал прогноз по пандемии в России.
Врач прокомментировал ситуацию с пандемией коронавируса в России
  • РИА Новости

«В Москве ровное состояние по числу выявленных случаев держится уже несколько недель, в России цифра стабильна последние дней пять, то есть Москва опережает по стабилизации Россию», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, создалась иммунная прослойка, которая затормозила передачу коронавируса, поэтому коэффициент передачи будет снижаться.

«Это приведёт к тому, что пандемия сначала стабилизируется, а потом уйдёт на нет», — прогнозирует Болибок.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что за сутки в России зафиксировали 26 402 случая COVID-19.

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