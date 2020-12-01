Источник: ГСУ ГУВД по Москве проверит высказывание Навального на экстремизм

Главное следственное управление ГУВД по Москве начало проверку высказывания Алексея Навального в эфире радиостанции «Эхо Москвы» на экстремизм. Об этом RT сообщил источник в правоохранительных органах.

Проверка началась 30 ноября, сказал собеседник RT.

Доследственная проверка на наличие признаков публичных призывов к экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК России) проводится по факту высказывания Навального в эфире «Эха Москвы» 27 апреля 2020 года.

Тогда Навальный, рассуждая о действиях властей в условиях начавшейся пандемии, заявил следующее: «Если наша власть такова, что она ради того, чтобы не сделать мне что-то приятное, хочет оставить голодными 60 млн человек, — такую власть нужно точно свергать прямо сейчас, вполне вероятно, даже насильственным образом».

Как писал RT, лингвистическая экспертиза установила, что «автор исследуемых высказываний (А. Навальный) публично призывает аудиторию к свержению российской власти, в том числе насильственным образом».

Комментируя ситуацию, официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко заявила, что ГСУ СК по Москве не занимается проверкой высказываний Алексея Навального. Данная информация появилась в ряде СМИ.

В августе сообщалось, что бывший вице-губернатор Кировской области Сергей Карнаухов обратился в Генеральную прокуратуру России с просьбой проверить высказывания Алексея Навального на предмет публичного призыва к экстремистской деятельности.