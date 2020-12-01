В Татарстане рассказали о карантине в ряде школ

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В Татарстане по причине простудных заболеваний на карантин ушли десять классов в восьми школах республики. В дистанционном режиме в настоящее время учатся 217 детей.
В Татарстане рассказали о карантине в ряде школ
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время».

Уточняется, что на карантине находятся семь классов в пяти школах Казани (170 детей), один класс в школе Менделеевского района (восемь детей), один класс в школе в Агрызском районе (17 детей) и один класс в школе Кукморского района (22 ребёнка), сообщает пресс-служба Минобрнауки Татарстана.

На прошлой неделе в республике 14 школьных классов находились на карантине.

Как ранее сообщал портал URA.RU, в Ханты-Мансийском автономном округе прокомментировали ситуацию с дистанционным обучением в школах.

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