В России запустили пилотную программу льготной ипотеки на частные дома

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Компания «Дом.РФ» запустила пилотную программу льготной ипотеки на частные дома для молодёжи в России, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации.
В России запустили пилотную программу льготной ипотеки на частные дома
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

Ожидается, что в рамках «пилота» могут выдать кредитов на 2,2 млрд рублей. На субсидии институт развития направит 300 млн рублей.

Как отмечается, ипотечный кредит предоставят по ставке от 6,1%. Лимит — 12 млн для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленобласти и 6 млн — для других регионов. Максимальный срок — 20 лет, минимальный первоначальный взнос — 20%.

Запуск программы ранее анонсировал гендиректор компании Виталий Мутко. Он рассказывал, что она продлится до 1 июля 2021 года, ею смогут воспользоваться заёмщики не старше 35 лет, у которых на иждивении есть дети до 19 лет. 

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