Глава ФСИН назвал число выявленных случаев COVID-19 у сотрудников ведомства

Директор ФСИН Александр Калашников назвал в эфире телеканала «Россия 24» число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 у сотрудников ведомства.

«У нас за весь период выявлено сотрудников заболевших 10 662, среди осуждённых — 2383. Очагов не было. Смертность, к сожалению, 15 сотрудников. Среди осуждённых это один», — заявил Калашников.

Согласно данным оперштаба на 1 декабря, в России в течение суток выявили 26 402 заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее число подтверждённых случаев с начала эпидемии в стране достигло 2 322 056.

Депутат Госдумы III—V созывов доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Сергей Колесников в беседе с ФАН напомнил об особенностях заболевания.