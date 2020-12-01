Общественники попросили глав регионов сделать 31 декабря выходным

Член Общественной палаты, глава «Трезвой России» Султан Хамзаев направил главам регионов обращение с просьбой объявить 31 декабря выходным, передаёт РИА Новости.

Как отметил общественник в письме, доля поддержки этой инициативы в обществе превышает 85%.

В прошлом году, напомнил он, инициативу поддержали более 15 субъектов Федерации.

«Уверен, что официальный выходной день сделает атмосферу 31 декабря ещё более праздничной, а людей — более спокойными и счастливыми», — подчеркнул Хамзаев.

Ранее Госдума отклонила законопроект ЛДПР, которым предлагалось сделать 31 декабря нерабочим днём.