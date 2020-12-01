Общественники попросили глав регионов сделать 31 декабря выходным
- АГН «Москва»
Как отметил общественник в письме, доля поддержки этой инициативы в обществе превышает 85%.
В прошлом году, напомнил он, инициативу поддержали более 15 субъектов Федерации.
«Уверен, что официальный выходной день сделает атмосферу 31 декабря ещё более праздничной, а людей — более спокойными и счастливыми», — подчеркнул Хамзаев.
Ранее Госдума отклонила законопроект ЛДПР, которым предлагалось сделать 31 декабря нерабочим днём.