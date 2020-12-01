В Башкирии попросили врачей из частных клиник помочь в борьбе с COVID

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Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин попросил медиков из частных клиник помочь государственным медицинским учреждениям в борьбе с коронавирусной инфекцией.
В Башкирии попросили врачей из частных клиник помочь в борьбе с COVID
  • © РИА Новости / Павел Лисицын

«Сегодня мой пост, скорее, просьба-обращение к коллегам по цеху, которые работают в частных медицинских центрах, к тем, кто имеет частную медицинскую практику и диплом медицинского специалиста... На сегодняшний день больницы, поликлиники и бригады скорой помощи остро нуждаются во врачах, медсёстрах и санитарах. Подработка даже на неполный рабочий день будет огромным вкладом на пути к стабильности», — написал он в Instagram.

Забелин отметил, что медиков обеспечат всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты, «труд оплатят согласно тарифной заработной плате с достойными стимулирующими выплатами».

Ранее сообщалось, что в ближайшее время в Башкирию поступит ещё одна партия вакцин от коронавируса.

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