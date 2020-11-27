В Башкирию направят ещё одну партию вакцин от COVID-19

В ближайшее время в Башкирию поступит ещё одна партия вакцин от коронавируса, сообщил министр здравоохранения республики Максим Забелин на совещании «Здравчас».

Об этом информирует mkset.ru.

По словам министра, республика получит ещё 1 тыс. доз. В настоящее время идёт подготовка к транспортировке и хранению вакцины. В первую очередь её получат врачи и соцработники.

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил включить в план вакцинации сотрудников полиции, которые работают с людьми на самоизоляции и проверяют соблюдение масочного режима. А на будущее приготовить резерв для учителей и преподавателей вузов.

Вирусолог, ведущий научный сотрудник Национального центра биотехнологической информации Национальной медицинской библиотеки Национальных институтов здравоохранения США, эксперт в эволюционной и вычислительной биологии Евгений Кунин в беседе с газетой «Известия» оценил влияние вакцинации от COVID-19 на иммунитет.