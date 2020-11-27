В Башкирию направят ещё одну партию вакцин от COVID-19
- РИА Новости
Об этом информирует mkset.ru.
По словам министра, республика получит ещё 1 тыс. доз. В настоящее время идёт подготовка к транспортировке и хранению вакцины. В первую очередь её получат врачи и соцработники.
Глава Башкирии Радий Хабиров поручил включить в план вакцинации сотрудников полиции, которые работают с людьми на самоизоляции и проверяют соблюдение масочного режима. А на будущее приготовить резерв для учителей и преподавателей вузов.
Вирусолог, ведущий научный сотрудник Национального центра биотехнологической информации Национальной медицинской библиотеки Национальных институтов здравоохранения США, эксперт в эволюционной и вычислительной биологии Евгений Кунин в беседе с газетой «Известия» оценил влияние вакцинации от COVID-19 на иммунитет.