В Совфеде рассказали о пенсионерах, которые получат две пенсии в декабре

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Пенсионеры, которым доставляют пенсию «Почтой России» с 1 по 3 января включительно, получат две выплаты в декабре. Об этом заявила заместитель председателя Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.
В Совфеде рассказали о пенсионерах, которые получат две пенсии в декабре
  • РИА Новости

Речь идёт о том, что ряду граждан пенсии за январь переведут досрочно.

«На протяжении многих лет действует практика, которая предусматривает досрочную выплату январских пенсий некоторым пенсионерам», — сказала сенатор в интервью «Парламентской газете».

Как отмечается, в 2020 году досрочно — в конце декабря — пенсию за январь получат люди, которым выплаты доставляются через почтовые отделения в период с 1-го по 3-е число включительно.

«Этим людям пенсии будут доставлены в конце декабря. Сумма придёт полностью — за весь январь», — пояснила сенатор.

Планируется, что с 4 января «Почта России» будет работать в обычном режиме.  

Ранее сенатор Бибикова заявила, что страховые пенсии неработающим пенсионерам в 2021 году будут проиндексированы на 6,3%

В начале октября российский лидер Владимир Путин рассказал о поручении правительству проработать вопрос справедливой индексации пенсий.

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