Путин поручил проработать вопрос справедливой индексации пенсий

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Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями парламентских фракций заявил, что поручил правительству проработать вопрос справедливой индексации пенсий.
Путин поручил проработать вопрос справедливой индексации пенсий
  • © Евгений Епанчинцев
  • РИА Новости

«Что касается индексации пенсий, у правительства есть поручение поработать в этом направлении с точки зрения социальной справедливости», — цитирует его ТАСС.

Таким образом Путин прокомментировал предложение лидера «Справедливой России» Сергея Миронова об индексации пенсий работающим пенсионерам.

В конце сентября Путин сообщил, что пенсии в России будут проиндексированы на 6,3% в 2021 году.

Проректор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал индексацию пенсий в 2021 году.

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