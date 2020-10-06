Путин поручил проработать вопрос справедливой индексации пенсий

Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями парламентских фракций заявил, что поручил правительству проработать вопрос справедливой индексации пенсий.

«Что касается индексации пенсий, у правительства есть поручение поработать в этом направлении с точки зрения социальной справедливости», — цитирует его ТАСС.

Таким образом Путин прокомментировал предложение лидера «Справедливой России» Сергея Миронова об индексации пенсий работающим пенсионерам.

В конце сентября Путин сообщил, что пенсии в России будут проиндексированы на 6,3% в 2021 году.

Проректор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал индексацию пенсий в 2021 году.