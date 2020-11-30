Во вторник, 1 декабря, в Оренбурге пройдёт бесплатное тестирование на ВИЧ-инфекцию.

Об этом сообщает RIA56.

Мобильный пункт обследования областной инфекционной больницы расположится в одном из мегамоллов.

Все желающие смогут анонимно в течение 20 минут узнать свой ВИЧ-статус с 10:00 до 15:00.

Специально оборудованный автомобиль приобрели в октябре. До конца ноября он совершит шесть выездов.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке доктор медицинских наук Геннадий Онищенко в беседе с ФАН рассказал о мерах профилактики ВИЧ в России.