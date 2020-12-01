В Коврове рассказали о проекте по раздельному сбору мусора

В Коврове рассказали о пилотном проекте по раздельному сбору мусора, в городе будут установлены экопункты.

Об этом сообщает tv-mig.ru.

«Мы планируем, что примерно к 10 декабря в городе Коврове на некоторых улицах разместят экопункты для раздельного сбора мусора. Проект реализуется совместно с нашим партнёром «ЭкоГрад». Тут надо отметить, что раздельно собранный мусор гражданам даже будут оплачивать», — цитирует издание заместителя генерального директора ООО «Биотехнологии» Альберта Скворцова.

Специальные экопункты, оборудованные солнечными батареями, будут принимать мусор отдельно по категориям: стеклотара, макулатура, металлолом. Приёмщик вторсырья будет производить оплату, расчёт производится по весу, для стеклотары поштучно.

На данный момент планируется установить три экопункта.

Ранее директор природоохранных программ российской общественной организации «Зелёный патруль» эколог Роман Пукалов в беседе с НСН оценил предложение законсервировать мусоропроводы во всех домах либо использовать их лишь для одного вида отходов.