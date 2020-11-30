Запрет на иностранное гражданство коснётся губернаторов, дипломатов и главу ЦБ

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Внесённый в Госдуму законопроект предусматривает, что запрет на иностранное гражданство распространяется в том числе на главу ЦБ, губернаторов, а также послов и других дипломатических работников. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сенатора Андрея Клишаса.
Запрет на иностранное гражданство коснётся губернаторов, дипломатов и главу ЦБ
  • РИА Новости

«На должность председателя Банка России может быть назначен гражданин Российской Федерации, не имеющий гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства», — сказал Клишас.

По его словам, ограничение распространяется и на губернаторов, а также лиц, занимающих в регионах государственные должности (депутаты, министры, уполномоченные).

Кроме того, он отметил, что запрет на иностранное гражданство или вид на жительство будет распространяться не только на послов и других дипломатических работников, но и на их жён и мужей.

«Гражданин не может быть принят на дипломатическую службу в качестве дипломатического работника, а дипломатический работник не может находиться на дипломатической службе в случаях, уже установленных федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской Федерации», а также в случае отсутствия у его супруга гражданства Российской Федерации или наличия у супруга иностранного гражданства или вида на жительство», — пояснил сенатор.

Ранее в Государственную думу президентом России Владимиром Путиным был внесён проект закона о запрещении для государственных служащих иметь иностранное гражданство.

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