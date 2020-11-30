В Подмосковье прокомментировали ситуацию с COVID-19

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Замминистра здравоохранения Московской области Светлана Лазарева прокомментировала ситуацию с COVID-19.
В Подмосковье прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • © Алексей Майшев
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«В среднем за сутки прирост регистрируется на 15% по сравнению с предыдущей неделей», — заявила она на совещании губернатора Андрея Воробьёва с зампредами регионального правительства.

За семь дней показатель находится на уровне 7%.

В сутки в Подмосковье делают около 32 тыс. проб на наличие в организме SARS-CoV-2.

«Необходимо информировать жителей о своевременности обращения за медицинской помощью. Здесь необходимо информационную работу усилить в том числе и главам муниципалитетов. Чтобы жители и те граждане, кто пребывает на территории Московской области, не занимались самолечением», — сказал Воробьёв.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области прокомментировали ситуацию с COVID-19.

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