Среди испытавших вакцину «Спутник V» летом не выявили случаев COVID-19
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- Reuters
«Прошло полгода с момента проведения исследования... мы с ними общаемся, регулярно отслеживаем состояние, никто из них не заболел», — цитирует его РИА Новости.
В начале ноября сообщалось, что в Алтайском крае коронавирусом заболели трое медиков, привитых вакциной.
В Минздраве уточнили, что случаи заболевания коронавирусом после вакцинации связаны с тем, что у привитых ещё не выработались антитела.