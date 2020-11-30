Среди испытавших вакцину «Спутник V» летом не выявили случаев COVID-19

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Среди добровольцев, принявших участие летом в первом этапе испытаний вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V», не выявлено случаев заболевания COVID-19, сообщил директор Института трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского университета Минздрава России Вадим Тарасов.
Среди испытавших вакцину «Спутник V» летом не выявили случаев COVID-19
  • © Tatyana Makeyeva
  • Reuters

«Прошло полгода с момента проведения исследования... мы с ними общаемся, регулярно отслеживаем состояние, никто из них не заболел», — цитирует его РИА Новости.

В начале ноября сообщалось, что в Алтайском крае коронавирусом заболели трое медиков, привитых вакциной.

В Минздраве уточнили, что случаи заболевания коронавирусом после вакцинации связаны с тем, что у привитых ещё не выработались антитела

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