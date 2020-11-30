В Москве прокомментировали ситуацию по реорганизации бывших промзон

В Москве заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов прокомментировал ситуацию по реорганизации бывших промзон. Общий объём инвестиций составит более 25 млрд рублей.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

«В рамках комплексного развития на территориях бывших промзон Братцево, Чертаново и Выхино общей площадью 11,3 га появятся современные объекты производственного и общественно-делового назначения», — цитирует издание заммэра.

Реорганизация, как дополняет он, ещё одной бывшей промышленной зоны — Перово — включает в себя также жилую застройку, детский сад, школу и детскую поликлинику.

Дополнительно планируется создать свыше 5,2 тыс. рабочих мест, а ожидаемый бюджетный эффект для города превысит 1,9 млрд рублей в год.

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