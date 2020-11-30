В Москве прокомментировали ситуацию по реорганизации бывших промзон

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В Москве заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов прокомментировал ситуацию по реорганизации бывших промзон. Общий объём инвестиций составит более 25 млрд рублей.
В Москве прокомментировали ситуацию по реорганизации бывших промзон
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

«В рамках комплексного развития на территориях бывших промзон Братцево, Чертаново и Выхино общей площадью 11,3 га появятся современные объекты производственного и общественно-делового назначения», — цитирует издание заммэра.

Реорганизация, как дополняет он, ещё одной бывшей промышленной зоны — Перово — включает в себя также жилую застройку, детский сад, школу и детскую поликлинику.

Дополнительно планируется создать свыше 5,2 тыс. рабочих мест, а ожидаемый бюджетный эффект для города превысит 1,9 млрд рублей в год.

Ранее НСН сообщала, что в Москве рассказали о льготных условиях на аренду помещений для предпринимателей.

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