В Москве прокомментировали ситуацию по реорганизации бывших промзон
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- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Москва 24».
«В рамках комплексного развития на территориях бывших промзон Братцево, Чертаново и Выхино общей площадью 11,3 га появятся современные объекты производственного и общественно-делового назначения», — цитирует издание заммэра.
Реорганизация, как дополняет он, ещё одной бывшей промышленной зоны — Перово — включает в себя также жилую застройку, детский сад, школу и детскую поликлинику.
Дополнительно планируется создать свыше 5,2 тыс. рабочих мест, а ожидаемый бюджетный эффект для города превысит 1,9 млрд рублей в год.
Ранее НСН сообщала, что в Москве рассказали о льготных условиях на аренду помещений для предпринимателей.