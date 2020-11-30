Аксёнов оценил ситуацию с водоснабжением в Симферополе

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Глава Крыма Сергей Аксёнов прокомментировал ситуацию с водоснабжением в Симферополе.
Аксёнов оценил ситуацию с водоснабжением в Симферополе
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Критическая ситуация пока в Симферополе, но мы рассматриваем обращения со всех регионов Крыма», — сказал он на заседании оперативного штаба по решению проблем водоснабжения.

Он добавил, что в регионе продолжаются плановые работы по бурению скважин для увеличения добычи артезианской воды, что позволит к апрелю улучшить ситуацию с водоснабжением крымской столицы даже при полном отсутствии осадков.

Ранее, как сообщало агентство «Крыминформ», в Крыму прокомментировали ситуацию с разработкой регламента для водопроводных сетей.

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