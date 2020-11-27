В Крыму прокомментировали ситуацию с водоснабжением

Заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров в ходе инспекции водных объектов Крыма заявил, что острый водный дефицит на полуострове должен быть снят к началу 2021 года.

Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Важно перераспределить имеющиеся ресурсы, чтобы максимально сбалансированно пройти засушливый период до восстановления запасов воды на полуострове, и в этом вопросе реализация первоочередных мер в кратчайшие сроки очень важна. К началу 2021 года властями Крыма должен быть снят острый дефицит в потребности населения пресной водой», — приводятся в сообщении слова Назарова.

Ранее, как сообщало агентство «Крыминформ», в Крыму прокомментировали ситуацию с разработкой регламента для водопроводных сетей.