Эксперт рассказала о мерах профилактики простудных заболеваний

Главный врач городской поликлиники №2 Департамента здравоохранения Москвы Наталья Шиндряева рассказала о мерах профилактики простудных заболеваний в случаях, когда вы промокли и замёрзли на улице.

«Необходимо как можно скорее сменить обувь на сухую. Если же у вас нет дополнительной пары, то просто снимите мокрую. В таком случае важно, чтобы мокрые ноги не парились в промокшей обуви и носках. Это может спровоцировать образование дерматологических проблем», — рассказала эксперт в беседе с сайтом «Москва 24».

Она отметила, что нужно срочно согреться.

«Вода провоцирует охлаждение, поэтому наденьте тёплые носки или согрейте ноги и руки под струёй тёплой воды», — сказала врач.

Затем необходимо сделать себе массаж. Это позволит улучшить кровоток, расшевелить иммунную систему. Также хорошо помогает горячий чай и тёплый ужин.