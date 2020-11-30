В Забайкалье старшеклассники вернулись к очному обучению

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Учащиеся старших классов школ в Забайкальском крае вернулись к очному формату обучения.
В Забайкалье старшеклассники вернулись к очному обучению
  • © РИА Новости / Александр Кряжев

«Очный формат обучения вернули для 9, 10, 11-х классов в 16 районах Забайкалья», — говорится в сообщении на сайте правительства региона.

Отмечается, что указанные классы — выпускные, в них необходимо уделять особое внимание образовательному процессу.

В школах установлены правила дезинфекции помещений.

Ранее член комитета Госдумы по образованию и науке Гаджимет Сафаралиев прокомментировал ситуацию с работой школ в пандемию.

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