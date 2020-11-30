В Забайкалье старшеклассники вернулись к очному обучению
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«Очный формат обучения вернули для 9, 10, 11-х классов в 16 районах Забайкалья», — говорится в сообщении на сайте правительства региона.
Отмечается, что указанные классы — выпускные, в них необходимо уделять особое внимание образовательному процессу.
В школах установлены правила дезинфекции помещений.
Ранее член комитета Госдумы по образованию и науке Гаджимет Сафаралиев прокомментировал ситуацию с работой школ в пандемию.