Три российские вакцины от COVID-19 используют разные производственные площадки
- РИА Новости
«Три компании, которые разрабатывают вакцины в России, используют принципиально разные технологические платформы с учётом накопленного опыта, который был сформирован данными высокого класса — командами по разработке вакцин против других инфекционных заболеваний», — цитирует РИА Новости Максютова.
Он заявил, что «все эти вакцины используют различные производственные площадки, практически не конкурируя таким образом».
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о включении вакцин от коронавируса в перечень жизненно важных препаратов.
Также Мишустин заявил, что вакцинация от коронавирусной инфекции будет добровольной, никто никого заставлять не станет.
Завлабораторией госколлекции вирусов центра имени Гамалеи Инна Должикова в беседе с URA.RU рассказала о вакцине «Спутник V».