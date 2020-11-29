Три российские вакцины от COVID-19 используют разные производственные площадки

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Генеральный директор Государственного научного центра «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов заявил, что три российские вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 используют разные производственные площадки.
Три российские вакцины от COVID-19 используют разные производственные площадки
  • РИА Новости

«Три компании, которые разрабатывают вакцины в России, используют принципиально разные технологические платформы с учётом накопленного опыта, который был сформирован данными высокого класса — командами по разработке вакцин против других инфекционных заболеваний», — цитирует РИА Новости Максютова.

Он заявил, что «все эти вакцины используют различные производственные площадки, практически не конкурируя таким образом».

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о включении вакцин от коронавируса в перечень жизненно важных препаратов.

Также Мишустин заявил, что вакцинация от коронавирусной инфекции будет добровольной, никто никого заставлять не станет.

Завлабораторией госколлекции вирусов центра имени Гамалеи Инна Должикова в беседе с URA.RU рассказала о вакцине «Спутник V».

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