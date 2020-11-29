Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о планах строительства комплекса для военно-морских салонов в Кронштадте.

«Мы вместе с министром промышленности Денисом Мантуровым доложили президенту предложения о создании там большого выставочного комплекса, где будут проводиться военно-морские салоны. Главный военно-морской салон в том числе», — цитирует РИА Новости Шойгу.

Он сообщил, что «это предложение поддержано, строительство этого комплекса начнётся в следующем году вместе с Министерством промышленности».

В июне сообщалось, что дом трудолюбия со странноприимным домом в Кронштадте включили в реестр объектов культурного наследия регионального значения.