Дом трудолюбия в Кронштадте признали объектом культурного наследия

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Дом трудолюбия со странноприимным домом в Кронштадте включили в реестр объектов культурного наследия регионального значения.
Дом трудолюбия в Кронштадте признали объектом культурного наследия
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Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу администрации Санкт-Петербурга.

Соответствующее решение принял комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

Здания представляют собой образец городского благотворительного учреждения конца XIX века. В 1920-х годах Дом трудолюбия закрыли. После Великой Отечественной войны здание восстановили, в 1975-м там провели ремонт. Строение приспособили под профессионально-техническое училище №48.

Ранее НСН сообщала, что в Москве планируют отреставрировать башню бывшего Хорошёвского конного завода.

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