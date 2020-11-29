Мясников предупредил о риске эпидемии гриппа с высокой смертностью

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Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что существует вероятность появления в будущем эпидемии гриппа с высоким уровнем смертности, и призвал начать разработку универсальной вакцины.
Мясников предупредил о риске эпидемии гриппа с высокой смертностью
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«Как пишут вирусологи: серьёзная эпидемия в паре мутаций от нас! (Первая — переход от животных к человеку, вторая — от человека к человеку). В том же Китае первая мутация от птиц и свиней регистрируется постоянно, до беды один шаг!» — написал он в своём Telegram-канале.

Мясников отметил, что пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 показала, что для разработки эффективной вакцины требуются усилия всего мира.

«Если придёт вирус со смертностью 35—40%, то к моменту появления такой вакцины погибнут десятки миллионов людей. Я к тому, что нужно сейчас сконцентрировать силы всех учёных именно на создании такой вакцины! Обеспечить любыми деньгами, средствами», — призвал врач.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что около 40% населения страны привили от гриппа.

Терапевт-иммунолог Владислав Жемчугов в беседе с НСН дал рекомендации по укреплению иммунитета.

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