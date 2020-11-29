В Оренбуржье в квартире нашли тела пяти человек

В Оренбургской области в одной из квартир посёлка Светлый нашли тела пяти человек. Предположительно, они погибли из-за отравления бытовым газом после неосторожного обращения с плитой.

Следователи установили, что тела пяти мужчин в возрасте от 26 до 50 лет нашли вечером 28 ноября. Граждане занимались ремонтно-строительными работами по найму, а проживали в съёмной квартире.

«В качестве основной версии наступления смерти граждан рассматривается отравление бытовым газом вследствие неосторожного обращения с газовой плитой», — отметили в СК.

Тела погибших без каких-либо повреждений нашли на спальных местах.

В начале октября трёх членов семьи из Ставропольского края на территории КЧР обнаружили в автофургоне мёртвыми: отец, мать и один ребёнок скончались от отравления газом. Второй ребёнок выжил и отправлен в больницу.