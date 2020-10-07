В КЧР возбудили уголовное дело после гибели семьи в автофургоне

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Трёх членов семьи из Ставропольского края на территории КЧР обнаружили в автофургоне мёртвыми: отец, мать и один ребёнок скончались от отравления газом. Второй ребёнок выжил и отправлен в больницу.
В КЧР возбудили уголовное дело после гибели семьи в автофургоне
  • © РИА Новости / Алексей Сухоруков

Об этом сообщает pobeda26.ru.

От отравления газом скончались мужчина, женщина и их восьмилетний ребёнок. Они приехали в Карачаево-Черкесию из Михайловска в доме на колёсах на отдых.

Семья решила переночевать в прицепном автодоме на берегу реки Псыш, и, чтобы согреться, взрослые включили автономную газовую систему. Утром 3 октября трёх человек обнаружили мёртвыми. Выжила только шестилетняя девочка, её отправили в больницу.

В СУ СКР по Карачаево-Черкесской республике возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум и более лицам.

В конце июня URA.RU сообщило о ДТП на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, в результате которого погибла семья из трёх человек.

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