В КЧР возбудили уголовное дело после гибели семьи в автофургоне
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Об этом сообщает pobeda26.ru.
От отравления газом скончались мужчина, женщина и их восьмилетний ребёнок. Они приехали в Карачаево-Черкесию из Михайловска в доме на колёсах на отдых.
Семья решила переночевать в прицепном автодоме на берегу реки Псыш, и, чтобы согреться, взрослые включили автономную газовую систему. Утром 3 октября трёх человек обнаружили мёртвыми. Выжила только шестилетняя девочка, её отправили в больницу.
В СУ СКР по Карачаево-Черкесской республике возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум и более лицам.
В конце июня URA.RU сообщило о ДТП на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, в результате которого погибла семья из трёх человек.