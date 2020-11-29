Правительство увеличило квоты на ввоз и производство обезболивающих

Правительство России увеличило квоты на ввоз и производство обезболивающих средств.

«В России станут производить больше обезболивающих препаратов, содержащих такие вещества, как оксикодон, ремифентанил и фентанил. Для этого принято решение увеличить квоты на ввоз этих компонентов в страну, а также на их хранение и производство», — говорится в сообщении на сайте кабмина.

Квоты по оксикодону вырастут в 2,5 раза. На ввоз ремифентанила квоты увеличатся более чем в семь раз. Квоты на схожий по действию фентанил вырастут в 1,5 раза.

Отмечается, что квоты на ввоз, производство и хранение определённых веществ государство устанавливает в целях безопасности.

Ранее кабмин одобрил закупку транспорта медорганизациям в связи с COVID-19.