Ещё 5576 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

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Ещё 5576 пациентов вылечились от коронавируса в Москве за последние сутки — всего в столице врачи вылечили более 447 тысяч человек.
Ещё 5576 пациентов вылечились от коронавируса в Москве
  • © РИА Новости / Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы

«В столице выздоровели ещё 5 576 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 447 111», — приводит РИА Новости сообщение оперативного штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Накануне сообщалось, что в Москве после выздоровления от коронавирусной инфекции выписаны ещё 6633 пациента.

Сайт «Москва 24» передавал, что в Москве противовирусные препараты также будут выдавать работники скорой помощи, которые выезжают на вызов.

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