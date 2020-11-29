Ещё 5576 пациентов вылечились от коронавируса в Москве за последние сутки — всего в столице врачи вылечили более 447 тысяч человек.

«В столице выздоровели ещё 5 576 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 447 111», — приводит РИА Новости сообщение оперативного штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Накануне сообщалось, что в Москве после выздоровления от коронавирусной инфекции выписаны ещё 6633 пациента.

Сайт «Москва 24» передавал, что в Москве противовирусные препараты также будут выдавать работники скорой помощи, которые выезжают на вызов.