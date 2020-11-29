Воробьёв: приостановка плановой медпомощи в Подмосковье не планируется

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что плановую медицинскую помощь приостанавливать в Подмосковье не планируют.

«Весной мы приостановили плановую (медицинскую. — RT) помощь. У нас не было коек — и мы всё приостановили: сердце, онкологию. Это плохо. Мы открыли порядка 19 тыс. коек (для пациентов с COVID-19. — RT) для того, чтобы работали автономные ковидные койки, а плановая помощь у нас не останавливается», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее Воробьёв заявил, что для пациентов с коронавирусной инфекцией остаются свободными в регионе около 6 тыс. коек.

В Московской области до 13 декабря продлены ограничительные меры, введённые из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.