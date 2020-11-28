Кудрин: вторая волна COVID-19 может обострить проблему безработицы

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Вторая волна пандемии может обострить проблему безработицы в России. Об этом заявил глава Счётной палаты России Алексей Кудрин во время Общероссийского гражданского форума — 2020.
Кудрин: вторая волна COVID-19 может обострить проблему безработицы
  • © РИА Новости / Максим Богодвид

«Я ожидал, что безработица будет в среднем около 8%, в крайнем варианте — около 10%. Сейчас безработица чуть ниже 7% — 6,8%—6,9%. Она чуть-чуть даже, символически в последние два месяца сократилась», — приводит ТАСС слова Кудрина.

Он подчеркнул, что вторая волна пандемии может обострить проблему безработицы.

«Меры (по сохранению занятости. — RT) дали свой результат, поэтому она не вышла на цифру 8%», — добавил глава Счётной палаты.

Вместе с тем Кудрин отметил, что вторая волна пандемии «находится в самом разгаре, и пик пока не пройден». 

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что масштаб проблем, с которыми столкнулся мир в 2020 году в связи с пандемией коронавируса, является беспрецедентным.

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