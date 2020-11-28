РКН призвал IT-компании помочь создать отечественные видеохостинги

Роскомнадзор призвал российские IT-компании помочь отечественным СМИ в создании хостингов, где они могли бы публиковать свой контент в условиях политики цензурирования со стороны YouTube.

«Обращаем внимание российских СМИ на необходимость ведения информационных каналов на отечественных видеохостингах. Просим ведущие интернет-компании страны помочь нашим СМИ в их создании и популяризации», — говорится в сообщении ведомства.

Там также заявили, что направили в Google письмо с требованием снять запрет на работу агентства ANNA NEWS на YouTube.

«Целенаправленная политика цензурирования в отношении российских средств массовой информации недопустима и нарушает ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней. Требуем в максимально короткие сроки снять все ограничения доступа к YouTube-каналам ANNA NEWS», — говорится в письме Роскомнадзора.

В конце октября в Роскомнадзоре заявили, что цензура российских СМИ со стороны иностранных интернет-компаний приобрела системный характер. В ведомстве отметили, что среди таких СМИ телеканал RT, Sputnik, РИА Новости и «Россия 1».

В Роскомнадзоре добавили, что компаниями игнорируются неоднократные обращения с требованиями прекратить цензуру российских СМИ.