В России за сутки от коронавируса вылечились более 27 тысяч пациентов
- АГН «Москва»
Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
Накануне в стране 26 682 пациента выздоровели после COVID-19.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил еженедельно докладывать правительству о наличии препаратов для лечения COVID-19.
Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий в беседе с Nation News оценил важность дисциплины при снятии ограничительных мер по коронавирусу.