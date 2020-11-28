В России за сутки от коронавируса вылечились более 27 тысяч пациентов

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В России за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции COVID-19 вылечились ещё 27 296 пациентов. Всего за время эпидемии COVID-19 в стране выздоровели 1 739 470 человек.
В России за сутки от коронавируса вылечились более 27 тысяч пациентов
  • АГН «Москва»

Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Накануне в стране 26 682 пациента выздоровели после COVID-19.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил еженедельно докладывать правительству о наличии препаратов для лечения COVID-19.

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий в беседе с Nation News оценил важность дисциплины при снятии ограничительных мер по коронавирусу.

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