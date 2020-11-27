В Тверской области появится ещё 300 коек для пациентов с COVID-19

Короткая ссылка
В Тверской области появится ещё 300 коек для пациентов с коронавирусом. Вопрос рассмотрели на заседании регионального оперативного штаба, которое провёл губернатор Игорь Руденя.
В Тверской области появится ещё 300 коек для пациентов с COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает tverigrad.ru.

«Все наши действия и ресурсы должны быть направлены на мобилизацию системы здравоохранения Тверской области», — сказал глава региона.

На данный момент инфекционные госпитали открыты в областной клинической больнице, городской больнице №6 Твери, Калининской, Конаковской, Нелидовской, Зубцовской, Кашинской ЦРБ, Областном клиническом лечебно-реабилитационном центре, детской областной больнице.

В ближайшее время должны быть открыты отделения ещё в нескольких учреждениях, что позволит увеличить число коек до 2036.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что за сутки в России выявили 27 543 случая заболевания коронавирусом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить