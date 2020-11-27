В Тверской области появится ещё 300 коек для пациентов с COVID-19

В Тверской области появится ещё 300 коек для пациентов с коронавирусом. Вопрос рассмотрели на заседании регионального оперативного штаба, которое провёл губернатор Игорь Руденя.

Об этом сообщает tverigrad.ru.

«Все наши действия и ресурсы должны быть направлены на мобилизацию системы здравоохранения Тверской области», — сказал глава региона.

На данный момент инфекционные госпитали открыты в областной клинической больнице, городской больнице №6 Твери, Калининской, Конаковской, Нелидовской, Зубцовской, Кашинской ЦРБ, Областном клиническом лечебно-реабилитационном центре, детской областной больнице.

В ближайшее время должны быть открыты отделения ещё в нескольких учреждениях, что позволит увеличить число коек до 2036.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что за сутки в России выявили 27 543 случая заболевания коронавирусом.