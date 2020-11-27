В Кировской области оценили ситуацию с заболеваемостью ОРВИ

В Кировской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью ОРВИ.

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

С 16 по 22 ноября отмечается рост заболеваемости ОРВИ на 16,9%. Показатель составляет 75,92 на 10 тыс. человек (9658 случаев).

В ведомстве напомнили о мерах профилактики. В частности, нужно носить маски в местах скопления людей, ограничивать контакты с теми, кто имеет признаки заболевания, регулярно проветривать помещения, вести здоровый образ жизни.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с НСН отмечал, что, чем строже россияне будут соблюдать противоэпидемические меры, тем быстрее ситуация с коронавирусом начнёт меняться к лучшему.