В Google прокомментировали требование удалить рекламу сайтов о наркотиках

Политика сервиса «Google Реклама» запрещает рекламу вредоносных товаров и услуг, в том числе наркотических средств. Об этом заявили в пресс-службе компании Google, комментируя требование Роскомнадзора об удалении из поиска рекламы сайтов о наркотиках.

«Согласно политике использования сервиса «Google Реклама», реклама товаров и услуг, которые могут причинить вред здоровью, в том числе наркотических средств, недопустима. К сожалению, иногда злонамеренным рекламодателям удаётся обойти наши фильтры», — приводит РИА Новости сообщение.

В компании подчеркнули, что незамедлительно реагируют на нарушения, «как только становится о них известно».

Ранее Роскомнадзор потребовал от Google удалить из результатов поиска появляющуюся рекламу сайтов о наркотиках.

Кроме того, ведомство возбудило дело против Google из-за неудаления из поисковой выдачи ресурсов с запрещённой в России информацией.