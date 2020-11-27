Роскомнадзор потребовал от Google удалить рекламу сайтов о наркотиках

Короткая ссылка
Роскомнадзор потребовал от Google удалить из результатов поиска появляющуюся рекламу сайтов о наркотиках. Соответствующая информация опубликована на сайте ведомства.
Роскомнадзор потребовал от Google удалить рекламу сайтов о наркотиках
  • Reuters

«Роскомнадзор обратился к компании Google с требованием удалить из поисковой выдачи появившуюся рекламу сайтов с наркотическим контентом — как в доменной зоне .com, так и .ru. Доступ к интернет-ресурсам, реклама которых выявлена в поисковой выдаче Google, ограничен», — говорится в сообщении.

Кроме того, для предотвращения появления в поисковике ссылок на запрещённую информацию Роскомнадзор потребовал от Google проверить «корректность работы механизмов премодерации контекстной рекламы для российских пользователей».

Как сообщалось ранее, Роскомнадзор возбудил дело против Google из-за неудаления из поисковой выдачи ресурсов с запрещённой в России информацией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить