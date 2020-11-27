Роскомнадзор потребовал от Google удалить рекламу сайтов о наркотиках

Роскомнадзор потребовал от Google удалить из результатов поиска появляющуюся рекламу сайтов о наркотиках. Соответствующая информация опубликована на сайте ведомства.

«Роскомнадзор обратился к компании Google с требованием удалить из поисковой выдачи появившуюся рекламу сайтов с наркотическим контентом — как в доменной зоне .com, так и .ru. Доступ к интернет-ресурсам, реклама которых выявлена в поисковой выдаче Google, ограничен», — говорится в сообщении.

Кроме того, для предотвращения появления в поисковике ссылок на запрещённую информацию Роскомнадзор потребовал от Google проверить «корректность работы механизмов премодерации контекстной рекламы для российских пользователей».

Как сообщалось ранее, Роскомнадзор возбудил дело против Google из-за неудаления из поисковой выдачи ресурсов с запрещённой в России информацией.