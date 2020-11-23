Роскомнадзор возбудил дело против Google из-за запрещённой информации

Роскомнадзор возбудил дело против Google из-за неудаления из поисковой выдачи ресурсов с запрещённой в России информацией.

«Роскомнадзор возбудил административное производство в отношении Google LLC», — говорится в сообщении ведомства.

Компании Google вменяется неисполнение требования российского законодательства о неудалении из поисковой выдачи интернет-ресурсов с информацией, которая запрещена в России.

Отмечается, что в поисковой выдаче Google были выявлены интернет-ресурсы, доступ к которым ограничен на российской территории.

Ранее Роскомнадзор направил в Google письмо с требованием снять ограничения в отношении журналиста Владимира Соловьёва.